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16 квітня 2021, 14:42 681

У Києві закрили два ресторани за порушення карантинних обмежень

16 квітня 2021, 14:42 681
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На заклади чекає штраф від 34 до 170 тисяч гривень
На заклади чекає штраф від 34 до 170 тисяч гривень
Фото: з відкритих джерел
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У столиці закрили два ресторани "Хлібний" за порушення карантинних обмежень. На підставі виявлених порушень на керівників закладів склали адміністративні протоколи.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Загалом за минулу добу перевірено 32 нічних заклади, виявили та закрили 2 ресторани, які працювали з порушенням карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Порушення виявили у ресторанах "Хлібний" на вулиці Льва Толстого, 11/61 та на вулиці Богдана Хмельницького, 32.

На підставі виявлених порушень на керівників закладів складено протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад чекає штраф від 34 до 170 тисяч.

Нагадаємо, у Києві за тиждень локдауну поліція склала 160 адмінпротоколів.

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