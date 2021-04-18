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18 апреля 2021, 14:28 234

В Киеве полиция обнаружила более полусотни ресторанов-нарушителей карантина

18 апреля 2021, 14:28 234
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За сутки столичные полицейские проверили 533 заведения
За сутки столичные полицейские проверили 533 заведения
Фото: ГУ Нацполиции Києва
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В течение суток 17 апреля правоохранители Киева проверили 533 объекта хозяйственной деятельности и составили 50 протоколов о нарушении карантина.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции г. Киева, пишет RegioNews.

В полиции отметили, что подавляющее большинство нарушений – это работа развлекательных заведений несмотря на карантинные запреты.

В течение суток полицейские проверили 533 объекта. Среди них были развлекательные заведения: "Hype", "50", "Ишак", "Спаркс", "Shef", ресторан отеля "Favor Park", которые работали, несмотря на запрет, и внутри находились посетители. Правоохранители зафиксировали факты нарушения карантинных требований и привлекли к ответственности администраторов заведений. В результате за не выполнения требований статьи 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц полицейские составили 50 протоколов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Также полицейские составили 250 административных постановлений на посетителей. После того как все посетители покинули заведение, работники Госпродпотребслужбы провели немедленную обработку помещений.

Напомним, 16 апреля в столице закрыли два ресторана "Хлебный" за нарушение карантинных ограничений. На основании выявленных нарушений на руководителей заведений составили административные протоколы.

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