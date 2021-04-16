В Киеве маршрутка насмерть сбила женщину

Женщина переходила дорогу в неположенном месте

Женщина переходила дорогу в неположенном месте

Фото из открытых источников

Утром в пятницу, 16 апреля, на улице Ревуцкой в Дарницком районе Киева маршрутка насмерть сбила женщину-пешехода.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в тот момент, когда женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП.

Сейчас на Ревуцкой работают правоохранители. Они выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, вчера в Днепре женщина попала под колеса автокрана.