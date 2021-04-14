В Киеве заполненность COVID-больниц превышает 70%
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что заполненность COVID-кроватей в коммунальных медицинских учреждениях Киева составляет 71%.
Об этом он сообщил в ходе брифинга, пишет RegioNews.
Кличко отметил, что в больницы столицы в минувшие сутки госпитализировали 225 пациентов с диагнозом коронавирус. А также 311 больных с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть в целом в стационары медучреждений за сутки попали 536 человек.
"Не уменьшается количество госпитализированных пациентов и больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 4261 больной на коронавирус. 3173 пациенты - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3728 людей. Под аппаратами ИВЛ - 65 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 71 процент", - сказал Кличко.
По словам мэра, в стационарах медучреждений увеличилось количество детей, которые нуждаются в кислородной поддержке, которых раньше было гораздо меньше.
Напомним, что в Киеве продлили локдаун до конца апреля.