В Киеве заполненность COVID-больниц превышает 70%

Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 4261 больной коронавирусом

Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 4261 больной коронавирусом

Рixabay

Об этом он сообщил в ходе брифинга, пишет RegioNews.

Кличко отметил, что в больницы столицы в минувшие сутки госпитализировали 225 пациентов с диагнозом коронавирус. А также 311 больных с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть в целом в стационары медучреждений за сутки попали 536 человек.

"Не уменьшается количество госпитализированных пациентов и больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 4261 больной на коронавирус. 3173 пациенты - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3728 людей. Под аппаратами ИВЛ - 65 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 71 процент", - сказал Кличко.

По словам мэра, в стационарах медучреждений увеличилось количество детей, которые нуждаются в кислородной поддержке, которых раньше было гораздо меньше.

Напомним, что в Киеве продлили локдаун до конца апреля.