У Києві за добу зафіксували 173 порушення карантину

Поліцейські перевірили майже півтисячі суб`єктів господарювання

Поліцейські перевірили майже півтисячі суб`єктів господарювання

Фото: Нацполіція України

За добу правоохоронці Києва перевірили 490 закладів господарської діяльності і виявили 173 порушення карантинних обмежень "червоної" зони.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України, пише RegioNews.

Поліціянти зокрема перевірили розважальні заклади, кафе, ресторани, торгові центри тощо.

За результатами перевірки у 173 випадках виявили порушення карантинних обмежень, - йдеться у повідомленні.

На посадових осіб зазначених закладів складено адмінпротоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, столичних роботодавців штрафуватимуть за порушення карантинних обмежень в офісах, зокрема за недотримання маскового режиму і соціальної дистанції.