У Києві за добу зафіксували 173 порушення карантину
Поліцейські перевірили майже півтисячі суб`єктів господарювання
Поліцейські перевірили майже півтисячі суб`єктів господарювання
За добу правоохоронці Києва перевірили 490 закладів господарської діяльності і виявили 173 порушення карантинних обмежень "червоної" зони.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції України, пише RegioNews.
Поліціянти зокрема перевірили розважальні заклади, кафе, ресторани, торгові центри тощо.
За результатами перевірки у 173 випадках виявили порушення карантинних обмежень, - йдеться у повідомленні.
На посадових осіб зазначених закладів складено адмінпротоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.
Нагадаємо, столичних роботодавців штрафуватимуть за порушення карантинних обмежень в офісах, зокрема за недотримання маскового режиму і соціальної дистанції.
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