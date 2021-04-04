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04 квітня 2021, 17:23 341

У Києві за добу зафіксували 173 порушення карантину

04 квітня 2021, 17:23 341
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Поліцейські перевірили майже півтисячі суб`єктів господарювання
Поліцейські перевірили майже півтисячі суб`єктів господарювання
Фото: Нацполіція України
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За добу правоохоронці Києва перевірили 490 закладів господарської діяльності і виявили 173 порушення карантинних обмежень "червоної" зони.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України, пише RegioNews.

Поліціянти зокрема перевірили розважальні заклади, кафе, ресторани, торгові центри тощо.

За результатами перевірки у 173 випадках виявили порушення карантинних обмежень, - йдеться у повідомленні.

На посадових осіб зазначених закладів складено адмінпротоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, столичних роботодавців штрафуватимуть за порушення карантинних обмежень в офісах, зокрема за недотримання маскового режиму і соціальної дистанції.

Київ карантин порушення перевірки поліція штраф

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