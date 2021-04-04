В Киеве за сутки зафиксировали 173 нарушения карантина

Полицейские проверили почти полтысячи субъектов хозяйствования

Полицейские проверили почти полтысячи субъектов хозяйствования

Фото: Нацполиция Украины

За сутки правоохранители Киева проверили 490 заведений хозяйственной деятельности и выявили 173 нарушения карантинных ограничений "красной" зоны.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, пишет RegioNews.

Полицейские частности проверили развлекательные заведения, кафе, рестораны, торговые центры.

По результатам проверки в 173 случаях выявили нарушения карантинных ограничений, - говорится в сообщении.

На должностных лиц указанных учреждений составлены админпротоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, столичных работодателей штрафовать за нарушение карантинных ограничений в офисах, в частности за несоблюдение масочного режима и социальной дистанции.