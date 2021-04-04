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04 апреля 2021, 17:23 341

В Киеве за сутки зафиксировали 173 нарушения карантина

04 апреля 2021, 17:23 341
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Полицейские проверили почти полтысячи субъектов хозяйствования
Полицейские проверили почти полтысячи субъектов хозяйствования
Фото: Нацполиция Украины
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За сутки правоохранители Киева проверили 490 заведений хозяйственной деятельности и выявили 173 нарушения карантинных ограничений "красной" зоны.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, пишет RegioNews.

Полицейские частности проверили развлекательные заведения, кафе, рестораны, торговые центры.

По результатам проверки в 173 случаях выявили нарушения карантинных ограничений, - говорится в сообщении.

На должностных лиц указанных учреждений составлены админпротоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, столичных работодателей штрафовать за нарушение карантинных ограничений в офисах, в частности за несоблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Киев карантин нарушения проверки полиция штраф

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