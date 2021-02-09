В ОП пояснили, що означає меморандум Кабміну й мерів про тарифи на комуналку

Меморандум передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки громадян

Меморандум передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки громадян

Офіс президента

В Офісі президента підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам, що забезпечить стале проходження цього опалювального сезону.

Документ підписано 9 лютого у присутності премʼєр-міністра Дениса Шмигаля та заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, інформує RegioNews з посиланням на повідомлення на сайті ОПУ.

"Меморандум укладено між Кабінетом міністрів України в особі міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова та першого заступника міністра енергетики Юрія Вітренка, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НАК "Нафтогаз України" і мерами українських міст. Це рішення підтримали всі міські голови", — йдеться у повідомленні.

Від міських голів його підписали мер Житомира Сергій Сухомлин, очільник Києва Віталій Кличко, міський голова Одеси Геннадій Труханов, мер Бучі Анатолій Федорук. За допомогою відеозвʼязку на заході були присутні мер Дніпра Борис Філатов, очільник Львова Андрій Садовий та мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Згідно з підписаним документом, до кінця опалювального сезону 2020-2021 років українці безперебійно отримуватимуть опалення. Вартість послуги постачання теплової енергії та гарячої води у багатоквартирні будинки протягом нинішнього опалювального сезону не зміниться.

Меморандум також передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки громадян упродовж усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ та компенсація різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло.

Уряд гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування.

Також зазначається, що "Нафтогаз України" розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції для забезпечення сталого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання.

Раніше повідомлялося, що до кінця опалювального сезону 2021 року тарифи на тепло та гарячу воду в Україні підвищувати не будуть, було підписано меморандум Кабінету Міністрів із місцевою владою.