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24 марта 2021, 16:49 134

В Киеве могут продлить отопительный сезон, - Кличко

24 марта 2021, 16:49 134
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Мэр признал, что этот отопительный сезон был непростым
Мэр признал, что этот отопительный сезон был непростым
Рixabay
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Отопительный сезон в Киеве могут продлить

Об этом в ходе брифинга в среду, 24 марта, заявил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Завершить отопительный сезон город планирует согласно графику, но, если погода будет, как сейчас, "капризной" и холодной — мы готовы подавать тепло в дома киевлян исходя из среднесуточной температуры", — сказал он.

Мэр признал, что этот отопительный сезон был непростым из-за сильных морозов, снегопадов и значительных перепадов температуры воздуха.

"Тепловикам пришлось устранять много аварий, которые случались из-за изношенности системы теплоснабжения. Как только позволит погода, мы продолжим программу модернизации, замены труб на наиболее аварийных участках нашего города. Напомню, что за 2 последних года город заменил более 230 километров труб на теплотрассах", — сказал Кличко.

Отопительный сезон в Украине, как правило, продолжается с 15 октября по 15 апреля. Отопление может быть отключено в случае, если среднесуточная температура будет более 8 градусов тепла на протяжении 3 суток.

Напомним, ранее в ОП объяснили, что означает меморандум Кабмина и мэров о тарифах на коммуналку.

Украина Киев мэр отопление Кличко Виталий

 
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