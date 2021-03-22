12:13  22 марта
В Харькове работники театров протестуют возле ОГА
15:15  22 марта
В Черкасской области с сегодняшнего дня усиливается карантин - глава ОГА Скичко
08:11  22 марта
Боевики на Донбассе снова нарушили режим "тишины": за сутки зафиксировано 4 обстрела
UA | RU
UA | RU
22 марта 2021, 13:12 16

В Киеве прогремел взрыв в квартире: полиция расследует обстоятельства

22 марта 2021, 13:12 16
Читайте також українською мовою
Владелец помещения получил ранения различной степени тяжести, его госпитализировали
Владелец помещения получил ранения различной степени тяжести, его госпитализировали
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Полиция Киева расследует обстоятельства взрыва в квартире в Деснянском районе. Следователи уже начали уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, которое предусматривает до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр МВД.

В столичную полицию из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что к ним обратился 59-летний мужчина с ранениями, полученными во время взрыва в собственной квартире на улице Закревского. На адрес выехала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции", - говорится в сообщении.

На месте правоохранители установили, что хозяин в пластиковой таре смешивал неустановленные химические вещества, которые в результате синтеза взорвались. Из квартиры следователи изъяли остатки пластика, которые направили для проведения экспертизы.

Теперь владельцу квартиры, за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК Украины "Террористический акт" за подрыв местного жителя на взрывном устройстве в Луганской области.

Киев госпитализация взрыв полиция квартира

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни
АТБ-Житомирщина: для чего олигарх Буткевич подмял под себя весь регион
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua