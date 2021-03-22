В Киеве прогремел взрыв в квартире: полиция расследует обстоятельства

Владелец помещения получил ранения различной степени тяжести, его госпитализировали

Владелец помещения получил ранения различной степени тяжести, его госпитализировали

Фото: Нацполиция

Полиция Киева расследует обстоятельства взрыва в квартире в Деснянском районе. Следователи уже начали уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, которое предусматривает до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр МВД.

В столичную полицию из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что к ним обратился 59-летний мужчина с ранениями, полученными во время взрыва в собственной квартире на улице Закревского. На адрес выехала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции", - говорится в сообщении.

На месте правоохранители установили, что хозяин в пластиковой таре смешивал неустановленные химические вещества, которые в результате синтеза взорвались. Из квартиры следователи изъяли остатки пластика, которые направили для проведения экспертизы.

Теперь владельцу квартиры, за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК Украины "Террористический акт" за подрыв местного жителя на взрывном устройстве в Луганской области.