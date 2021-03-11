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11 марта 2021, 16:58 1090

На Киевщине самолет столкнулся с автомобилем

11 марта 2021, 16:58 1090
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В результате инцидента пострадал водитель автомобиля
В результате инцидента пострадал водитель автомобиля
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На аэродроме 40-й бригады тактической авиации, дислоцирующейся в Василькове под Киевом, произошло столкновение военного самолета с автомобилем. В результате инцидента пострадал водитель автомобиля.

Об этом сообщило Воздушное командование "Центр" на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Инцидент произошел вчера в темное время суток, когда самолет буксировали на авиационную стоянку после завершения летной смены. В результате столкновения самолета с автомобилем произошло возгорание, которое быстро локализовали.

"Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под присмотром врачей", - рассказали в командовании.

Из-за столкновения в воинской части объявили служебное расследование. Причины столкновения самолета с автомобилем устанавливаются.

СООБЩЕНИЕ! 10 марта, в 40 бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр" после завершения летной...

Posted by Воздушное командование "Центр" on Wednesday, March 10, 2021

Напомним, на Харьковщине микроавтобус слетел с дороги и перевернулся.

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