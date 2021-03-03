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03 березня 2021, 12:13 1198

У Києві під Офісом генпрокурора мітингують проти використання індійської вакцини

03 березня 2021, 12:13 1198
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Учасники акції вважають, що вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) має сумнівну якість
Учасники акції вважають, що вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) має сумнівну якість
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У Києві сьогодні, 3 березня, під Офісом генпрокурора мітингують проти вакцинації препаратом від коронавірусу AstraZeneca (Covishield), вважаючи її не якісною та пропонуючи відкрити кримінальну справу проти чиновників МОЗ, які її закупили.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Група людей вважає, що "CoviShield" має сумнівну якість, тому проти чиновників МОЗ слід відкрити кримінальну справу", - йдеться в повідомленні.

При цьому мітингувальники стверджують, що вакцина була куплена компанією "Божа благодать" зі статутним фондом в $1000, яка раніше займалася будівництвом.

Однак, як стало відомо, основним видом діяльності у неї значиться не будівництво, а торгівля фруктами, м'ясом і фармацевтичними товарами. Голова МОЗ Максим Степанов раніше говорив, що сам індійський виробник Serum Institute вибрав цю компанію.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Раніше Зеленський після прибуття вакцини від коронавірусу зробив заяву про щеплення українців.

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