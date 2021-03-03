В Киеве под Офисом генпрокурора митингуют против использования индийской вакцины

Участники акции считают, что вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) имеет сомнительное качество

Участники акции считают, что вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) имеет сомнительное качество

В Киеве сегодня, 3 марта, под Офисом генпрокурора протестуют против вакцинации препаратом от коронавируса AstraZeneca (Covishield), считая ее не качественной и предлагая открыть уголовное дело против чиновников Минздрава, которые ее закупили.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Группа людей считает, что "CoviShield" имеет сомнительное качество, поэтому против чиновников Минздрава следует открыть уголовное дело", - говорится в сообщении.

При этом митингующие утверждают, что вакцина была закуплена компанией "Божья благодать" с уставным фондом в $1000, которая ранее занималась строительством.

Однако, стало известно, что основным видом деятельности у нее значится не строительство, а торговля фруктами, мясом и фармацевтическими товарами. Глава Минздрава Максим Степанов ранее говорил, что сам индийский производитель Serum Institute выбрал эту компанию.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Ранее Зеленский после прибытия вакцины от коронавируса сделал заявление о прививках украинцев.