13:15  03 марта
Рада хочет отменить перевод часов
10:29  03 марта
Мэр Николаева Сенкевич прогнозирует отказникам от вакцинации лечение "за свой счет"
08:32  03 марта
Боевики один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
03 марта 2021, 12:13 1234

В Киеве под Офисом генпрокурора митингуют против использования индийской вакцины

03 марта 2021, 12:13 1234
Читайте також українською мовою
Участники акции считают, что вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) имеет сомнительное качество
Участники акции считают, что вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) имеет сомнительное качество
Читайте також
українською мовою

В Киеве сегодня, 3 марта, под Офисом генпрокурора протестуют против вакцинации препаратом от коронавируса AstraZeneca (Covishield), считая ее не качественной и предлагая открыть уголовное дело против чиновников Минздрава, которые ее закупили.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Группа людей считает, что "CoviShield" имеет сомнительное качество, поэтому против чиновников Минздрава следует открыть уголовное дело", - говорится в сообщении.

При этом митингующие утверждают, что вакцина была закуплена компанией "Божья благодать" с уставным фондом в $1000, которая ранее занималась строительством.

Однако, стало известно, что основным видом деятельности у нее значится не строительство, а торговля фруктами, мясом и фармацевтическими товарами. Глава Минздрава Максим Степанов ранее говорил, что сам индийский производитель Serum Institute выбрал эту компанию.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Ранее Зеленский после прибытия вакцины от коронавируса сделал заявление о прививках украинцев.

коронавирус Офис генпрокурора митинг Минздрав протесты пандемия вакцинация

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram