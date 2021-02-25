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25 лютого 2021, 10:50 951

У Києві затримали п'яного водія маршрутки

25 лютого 2021, 10:50 951
Читайте также на русском языке
Це сталося на вулиці Стеценка
Це сталося на вулиці Стеценка
Фото з відкритих джерел
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на русском языке

У Києві патрульні виявили нетверезого водія автобуса, який збирався заступити на маршрут.

Про це йдеться у повідомленні Управління патрульної поліції Києва, передає RegioNews.

Вранці 24 лютого інспектори помітили на вулиці Стеценка автобус "Богдан", що їхав з порушенням правил.

"Патрульні зупинили автобус, у салоні якого не було пасажирів. Водій пояснив, що саме збирається на кінцеву зупинку маршруту. Під час розмови інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного спʼяніння: запах алкоголю з порожнини рота та виражене тремтіння пальців рук", — розповіли у патрульній поліції.

Пройти освідування на стан спʼяніння водій відмовився. На місце викликали представника перевізника та передали керування автобусом йому. Водію виписали протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.

Про подію повідомлять Департамент транспортної інфраструктури та Державну службу України з безпеки на транспорті.

Нагадаємо, 16 лютого Рада ухвалила закон про збільшення штрафів для водіїв та пішоходів.

Україна Київ поліція маршрутки правоохоронці

 
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