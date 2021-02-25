В Киеве задержали пьяного водителя маршрутки

Это произошло на улице Стеценко

Это произошло на улице Стеценко

Фото из открытых источников

В Киеве патрульные обнаружили нетрезвого водителя автобуса, который собирался заступить на маршрут.

Об этом говорится в сообщении Управления патрульной полиции Киева, передает RegioNews.

Утром 24 февраля инспекторы заметили на улице Стеценко автобус "Богдан", который ехал с нарушением правил.

"Патрульные остановили автобус, в салоне которого было пассажиров. Водитель объяснил, что как раз собирается на конечную остановку маршрута. Во время разговора инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта и выраженное дрожание пальцев рук", — рассказали в патрульной полиции.

Пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. На место вызвали представителя перевозчика и передали управление автобусом ему. Водителю выписали протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

О событии сообщат Департаменту транспортной инфраструктуры и Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.

Напомним, 16 февраля Рада приняла закон об увеличении штрафов для водителей и пешеходов.