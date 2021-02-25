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25 февраля 2021, 10:50 1524

В Киеве задержали пьяного водителя маршрутки

25 февраля 2021, 10:50 1524
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Это произошло на улице Стеценко
Это произошло на улице Стеценко
Фото из открытых источников
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В Киеве патрульные обнаружили нетрезвого водителя автобуса, который собирался заступить на маршрут.

Об этом говорится в сообщении Управления патрульной полиции Киева, передает RegioNews.

Утром 24 февраля инспекторы заметили на улице Стеценко автобус "Богдан", который ехал с нарушением правил.

"Патрульные остановили автобус, в салоне которого было пассажиров. Водитель объяснил, что как раз собирается на конечную остановку маршрута. Во время разговора инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта и выраженное дрожание пальцев рук", — рассказали в патрульной полиции.

Пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. На место вызвали представителя перевозчика и передали управление автобусом ему. Водителю выписали протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

О событии сообщат Департаменту транспортной инфраструктуры и Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.

Напомним, 16 февраля Рада приняла закон об увеличении штрафов для водителей и пешеходов.

Украина Киев полиция маршрутки правоохранители

 
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