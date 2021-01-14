Справу про хабар автору "плівок Єрмака" передали до суду - Офіс генпрокурора

Підозрюваних затримали на хабарі у 100 тисяч доларів

Підозрюваних затримали на хабарі у 100 тисяч доларів

Фото: скріншот відео

Офіс генерального прокурора передав у Печерський районний суд Києва обвинувальний висновок у відношенні автора так званих "плівок Єрмака" Дмитра Штанька та його спільника: їх раніше затримали на отриманні хабаря в розмірі 100 тисяч доларів.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Обох фігурантів справи підозрюють в шахрайстві й підбурюванні до надання неправомірної вигоди посадовій особі.

Встановлено, що колишній народний депутат України за попередньою змовою з громадянином, який позиціонував себе, як викривач корупції, підбурювали представника однієї з торгівельних компаній до передачі 100 тис. доларів неправомірної вигоди керівництву Державної фіскальної служби та Державної митної служби України за сприяння у поверненні арештованого майна", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що насправді передавати зазначені кошти вони не збиралися, а збиралися ними заволодіти.

Нагадаємо, Дмитро Штанько - у минулому підполковник міліції. У 2013 році він притягувався до кримінальної відповідальності в Харкові у справі про шахрайство з платіжними картками. Але від кримінальної відповідальності був звільнений. Після цього, почав фігурувати в різних справах СБУ як "свідок" та "заявник".

Раніше повідомлялося, що 8 квітня фігуранти "плівок" розказали про себе, Єрмаків і заяви в НАБУ.

У ніч із 11 на 12 травня невідомі здійснили підпал мотоцикла Дмитра Штанька і кинули гранату в автівку Сергія Шумського.

14 липня СБУ затримала автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька нібито за підозрою у шахрайстві.

29 липня фігурант справи про так звані "плівки Єрмака" Дмитро Штанько вийшов під заставу в 630 тисяч гривень.