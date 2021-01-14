Дело о взятке автору "пленок Ермака" передали в суд - Офис генпрокурора

Подозреваемых задержали на взятке в 100 тысяч долларов

Подозреваемых задержали на взятке в 100 тысяч долларов

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Офис генерального прокурора передал в Печерский районный суд Киева обвинительное заключение в отношении автора так называемых "пленок Ермака" Дмитрия Штанько и его сообщника: их ранее задержали на получении взятки в размере 100 тысяч долларов.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Обоих фигурантов дела подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу.

Установлено, что бывший народный депутат Украины по предварительному сговору с гражданином, который позиционировал себя, как обличитель коррупции, подстрекали представителя одной из торговых компаний к передаче 100 тысяч долларов неправомерной выгоды руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины за содействие в возвращении арестованного имущества", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на самом деле передавать указанные средства они не собирались, а собирались ими завладеть.

Напомним, Дмитрий Штанько - в прошлом подполковник милиции. В 2013 году он привлекался к уголовной ответственности в Харькове по делу о мошенничестве с платежными карточками. Но от уголовной ответственности был освобожден. После этого, начал фигурировать в различных делах СБУ как "свидетель" и "заявитель".

Ранее сообщалось, что 8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского.

14 июля СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько якобы по подозрению в мошенничестве.

29 июля фигурант дела о так называемых "пленках Ермака" Дмитрий Штанько вышел под залог в 630 тысяч гривен.