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16 декабря 2020, 11:29 802

Протест ФОПов: на Майдане увеличивается количество митингующих

16 декабря 2020, 11:29 802
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Протестующие планируют стоять в центре столицы пока не будут приняты их требования
Протестующие планируют стоять в центре столицы пока не будут приняты их требования
Фото: Страна
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В Киеве на Майдане Независимости участники акции в поддержку малых и средних предпринимателей движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" продолжают митинговать. Они ожидают прибытия большего количества предпринимателей из областей.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Strana.ua.

Некоторые участники акции провели всю ночь на Майдане Независимости и сейчас на месте находятся около 100 человек.

Ночью у нас были трудности с тем, чтобы доставить сюда еду, воду и генератор для озвучки. Полиция жестко блокировала все наши попытки доставить сюда хотя бы какую-то часть продовольствия и техники. В нашем автомобиле с озвучкой закончился бензин, он поехал заправиться, но сейчас полиция заблокировала этот автомобиль и он не может к нам подъехать",- рассказал организатор протестов ФОПов Сергей Доротич.

Отмечается, что люди планируют стоять пока не будут приняты их требования.

Мы ждем поддержку с регионов от других организаций",- рассказал он.

Вдоль Майдана курсируют нацгвардейцы. У проезжей части дежурят несколько десятков полицейских.

Протестующие установили несколько палаток. Но они носят условный характер. В них ничего нет.

Напомним, в Киеве сегодня, 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.

Протест ФОПов: на Майдане начались столкновения между митингующими и полицией.

Позже на Майдане таки установили палатки, есть десятки пострадавших. Силовики применили во время столкновений слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Также сообщалось, что во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских.

ВР митинг Майдан протесты акция предприниматели
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