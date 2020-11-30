Під Верховною Радою проходить мітинг ФОПів

Поліція стягнула сили в урядовий квартал

Поліція стягнула сили в урядовий квартал

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Сьогодні, 30 листопада, в парламенті повинні вирішити питання щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-підприємців, які мають дітей, і людей, які втратили роботу і зареєструвалися у центрі зайнятості як безробітні.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Pavlovsky News.

Під Верховною Радою перед початком погоджувальної ради збираються на мітинг ФОПів. Сьогодні в парламенті повинні вирішувати їх питання по виплатам 8 тис. грн для підтримки сімей з дітьми до 10 років", - йдеться в повідомленні.

Також на погоджувальній раді буде присутній спікер Ради Дмитро Разумков, який вилікувався від коронавірусу.

До Ради вже стягнули сили поліції та Нацгвардії.

Нагадаємо, 17 листопада підприємці штурмували Верховну Раду, відбувалися сутички з поліцією.