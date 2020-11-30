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30 ноября 2020, 10:21 705

Под Верховной Радой проходит митинг ФОПов

30 ноября 2020, 10:21 705
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Полиция стянула силы в правительственный квартал
Полиция стянула силы в правительственный квартал
Фото: Facebook
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Сегодня, 30 ноября, в парламенте должны решить вопрос по обеспечению дополнительных социальных гарантий на период карантина для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей, и людей, которые потеряли работу и зарегистрировались в центре занятости как безработные.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Pavlovsky News.

Под Верховной Радой перед началом согласительного совета собираются на митинг ФОПов. Сегодня в парламенте должны решать их вопрос по выплатам 8 тыс. грн поддержки для семей с детьми до 10 лет", - говорится в сообщении.

Также на согласительном совете будет присутствовать спикер Рады Дмитрий Разумков, который вылечился от коронавируса.

К Раде уже стянули силы полиции и Нацгвардии.

Напомним, 17 ноября предприниматели штурмовали Верховную Раду, прошли столкновения с полицией.

ВР митинг полиция парламент финансовая помощь
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