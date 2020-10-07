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07 жовтня 2020, 12:11 5

На Харківщині спіймали на хабарництві майора ЗСУ

07 жовтня 2020, 12:11 5
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Військовий вимагав та отримав 15 тисяч неправомірної вигоди
Військовий вимагав та отримав 15 тисяч неправомірної вигоди
Фото: Нацполіція
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В Харківській області слідчі обласного управління поліції спільно з військовою прокуратурою та СБУ затримали військовопосадовця. У службовому кабінеті заступника начальника штабу військової частини правоохоронці вилучили 15 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

За вказану суму майор ЗСУ пообіцяв посприяти у продовженні контракту та вирішити питання щодо призначення на посаду військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.

Наразі військовопосадовця затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За вимагання та отримання неправомірної вигоди майору ЗСУ може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Умані Черкаської області викрили у хабарництві начальника одного із секторів Уманського відділу поліції та його посередника.

хабар військові поліція ЗСУ корупція
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