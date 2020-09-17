Стали известны подробности взрыва в кафе в центре Киева

От взрыва пострадали трое работников заведения

От взрыва пострадали трое работников заведения

В результате взрыва бытовых газовых баллончиков на кухне заведения общественного питания травмированы трое человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

17 сентября в 16:02 к спасателям поступило сообщение о пожаре в одном из заведений общественного питания на Андреевском спуске, 19-А, в Подольском районе столицы.

Прибыв к месту происшествия, спасателями предварительно было установлено, что в кухне вследствие разогрева печи, взорвались 4 бытовых газовых баллончика, емкостью по 0.75 л.

Пострадали 3 работника кухни, которые находились рядом, двух из которых с ожогами и травматическим шоком госпитализировали работники скорой медицинской помощи. Еще одна особа, которая травмировалась, получила помощь на месте и от дальнейшей госпитализации отказалась.

Окончательную причину возникновения происшествия устанавливают правоохранительные органы.

в Результате взрыва бытовых газовых баллончиков на кухне заведения общественного питания травмированы трех человек 17... Опубликовано Главное управление ГСЧС Украины в г.Киеве Четверг, 17 сентября 2020 года.

Напомним, сегодня днем в центре Киева произошел взрыв в кафе.