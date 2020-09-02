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02 вересня 2020, 20:50 6

Патрульні затримали ймовірного нападника на нардепа Полякова

02 вересня 2020, 20:50 6
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Поліція Києва розшукала та затримала ймовірного правопорушника, який напав на народного депутата Антона Полякова.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва, інформує RegioNews.

Попередньо, затриманий підтвердив патрульним, що зранку був учасником конфлікту з незнайомцем.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Шевченківському районі столиці невідомий чоловік наніс тілесні ушкодження народному депутату України та поїхав на автомобілі Toyota.

Патрульні, які слідкують за безпекою міста за допомогою камер, встановили маршрут авто до Броварського проспекту, де водія Toyota зупинив екіпаж патрульних.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції для з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, рано вранці 2 вересня в Києві двоє невідомих напали на народного депутата Антона Полякова і побили його.

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