Патрульные задержали предполагаемого нападавшего на нардепа Полякова
Полиция Киева разыскала и задержала предполагаемого правонарушителя, который напал на народного депутата Антона Полякова.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, сообщает RegioNews.
Предварительно, задержанный подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем.
Напомним, сегодня утром в Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины и поехал на автомобиле Toyota.
Патрульные, которые следят за безопасностью города при помощи камер, установили маршрут авто до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, рано утром 2 сентября в Киеве двое неизвестных напали на народного депутата Антона Полякова и избили его.