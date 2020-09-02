Патрульные задержали предполагаемого нападавшего на нардепа Полякова

Во время конфликта неизвестный нанес телесные повреждения народному избраннику

Во время конфликта неизвестный нанес телесные повреждения народному избраннику

Полиция Киева разыскала и задержала предполагаемого правонарушителя, который напал на народного депутата Антона Полякова.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, сообщает RegioNews.

Предварительно, задержанный подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем.

Напомним, сегодня утром в Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины и поехал на автомобиле Toyota.

Патрульные, которые следят за безопасностью города при помощи камер, установили маршрут авто до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, рано утром 2 сентября в Киеве двое неизвестных напали на народного депутата Антона Полякова и избили его.