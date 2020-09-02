"Слуга народу", який підтримує Лукашенка, накинувся з лайкою на фотокореспондента у Раді

Нардеп заявив, що фотокореспондент бреше

Нардеп заявив, що фотокореспондент бреше

Фото з відкритих джерел

Депутат від «Слуги народу» Євген Шевченко облаяв відомого фотокореспондента Яна Доброносова, коли той знімав народних обранців під час засідання Ради.

Про інцидент повідомив Доброносов у Facebook, передає RegioNews.

Журналіст уточнив, що для сутички депутат прийшов на балкон, звідки чоловік знімав Раду.

"Знімав, як я працюю. Не маю нічого проти, але коли він запитав: "навіщо я це роблю?", я відповів, що вважаю, що він повинен перейматися проблемами людей. На що депутат Шевченко відповів: "мені по*й, що ти вважаєш", – йдеться у повідомленні.

Користувачі мережі різко відреагували на вчинок нардепа і залишили багато гнівних коментарів під дописом. Невдовзі на сторінку Доброносова завітав й сам Шевченко.

"Назбирав собі "порохоботів" в друзі. Молодець, тримай далі", – відповів Шевченко.

Згодом він додав, що вважає Доброносова "брехуном". Мовляв, насправді нагрубіянив, бо фотокореспондент висловив претензію через його підтримку позиції Лукашенка.

"А мені все одно, як ви вважаєте. Для мене важливіша думка більшості наших громадян, а не таких порохоботів, як ви. Для всіх порохоботів – мені по*уй на вашу думку", – уточнив Шевченко.

Дивно виходить, але це вже не здивування. На жаль, депутат Шевченко прийшов до мене на балкон. Знімав як я працюю. Не... Опубліковано Yan Dobronosov Середа, 2 вересня 2020 р.

Проте вже на власній Facebook-сторінці Шевченко заявив інше – про "окрему касту людей, які працюють, щоб знайти компрометуючий ракурс, або риються у чужому смартфоні. А на найменший тролінг у відповідь кричать: Мамо, викликай ментів".

Решил показать обратную сторону папарацци. Кто то работает в поле не покладая рук давая стране хлеб, кто то в шахте... Опубліковано Евгенієм Шевченком Середа, 2 вересня 2020 р.

Нагадаємо, рано вранці 2 вересня в Києві двоє невідомих напали на народного депутата Антона Полякова і побили його.