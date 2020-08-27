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27 августа 2020, 08:46 4

ДТП с курсантками в Киеве: майора медицинской службы отправили под стражу

27 августа 2020, 08:46 4
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Задержанному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы
Задержанному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы
Фото: из открытых источников
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В Киеве судья Шевченковского райсуда отправил под стражу майора медицинской службы, которого подозревают в совершении ДТП из-за которой пострадали курсантки военной медицинской академии.

Как передает RegioNews, об этом сообщает военная прокуратура Центрального региона Украины.

26 августа 2020 майору медицинской службы, подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии, Шевченковским районным судом г. Киева избрана мера пресечения”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что виновник ДТП задержан непосредственно после наезда на основании ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия работала группа военных прокуроров Киевского гарнизона и следственно-оперативная группа ГУНП в Киеве.

"Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового”, — добавляется в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории военного колледжа в Киеве нетрезвый водитель сбил трех курсанток. Мужчина был пьян, поэтому не справился с управлением.

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