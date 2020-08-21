Кандидат в мери Києва Притула запропонував підняти комунальні тарифи для киян

Провести реконструкцію мереж він планує за рахунок жителів міста

Провести реконструкцію мереж він планує за рахунок жителів міста

Фото: з відкритих джерел

Шоумен та кандидат в мери міста Києва пропонує збільшення комунальних тарифів на воду для жителів столиці.

Як передає RegioNews, про це він розповів у своєму інтерв'ю виданню lb.ua.

За думкою шоумена, це має вирішити проблему питної води у місті.

Просто проблема поганої якості того чи іншого блага чи природнього якогось ресурсу лежить ось у чому: воно все потребує оновлення, заміни. Та сама станція в Бортничах, яка вічно на якійсь реконструкції, і так далі. Всі ці речі мають закладатися в тариф. Він, очевидно, має трохи вирости", – зазначив Притула.

Притула також зазначив, що рішення про підвищення тарифів не зовсім сподобається громаді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Притула заявив про закінчення кар'єри у шоу-бізнесі на користь політики.