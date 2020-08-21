Кандидат в мэры Киева Притула предложил поднять коммунальные тарифы для киевлян
Шоумен и кандидат в мэры города Киева предлагает увеличение коммунальных тарифов на воду для жителей столицы.
Как передает RegioNews, об этом он рассказал в своем интервью изданию lb.ua.
По мнению шоумена, это должно решить проблему питьевой воды в городе.
Просто проблема плохого качества того или иного блага или природного какого ресурса лежит вот в чем: оно все требует обновления, замены. И сама станция в Бортничах, которая вечно на какой-то реконструкции, и так далее. Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, должен немного вырасти", – отметил Притула.
Притула также отметил, что решение о повышении тарифов не совсем понравится общине.
Напомним, ранее сообщалось, что Притула заявил об окончании карьеры в шоу-бизнесе в пользу политики.