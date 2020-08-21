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21 августа 2020, 08:44 4

Кандидат в мэры Киева Притула предложил поднять коммунальные тарифы для киевлян

21 августа 2020, 08:44 4
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Провести реконструкцию сетей он планирует за счет жителей города
Провести реконструкцию сетей он планирует за счет жителей города
Фото: из открытых источников
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Шоумен и кандидат в мэры города Киева предлагает увеличение коммунальных тарифов на воду для жителей столицы.

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в своем интервью изданию lb.ua.

По мнению шоумена, это должно решить проблему питьевой воды в городе.

Просто проблема плохого качества того или иного блага или природного какого ресурса лежит вот в чем: оно все требует обновления, замены. И сама станция в Бортничах, которая вечно на какой-то реконструкции, и так далее. Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, должен немного вырасти", – отметил Притула.

Притула также отметил, что решение о повышении тарифов не совсем понравится общине.

Напомним, ранее сообщалось, что Притула заявил об окончании карьеры в шоу-бизнесе в пользу политики.

выборы Киев мэр Местные выборы Сергей Притула
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