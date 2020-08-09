В центре Киева нашли взрывчатку

Полиция ищет лиц, причастных к преступлению

Полиция ищет лиц, причастных к преступлению

Фото из открытых источников

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ГУ Нацполиции г. Киева.

Сегодня утром в столичную полицию от охранников поступило сообщение о том, что возле офисного здания на улице Большой Васильковской они обнаружили предмет, похожий на взрывчатку. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева.



Во время осмотра объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, в результате происшествия никто не пострадал.



Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления поліцї и решается вопрос о правовой квалификации. На месте подї продолжают работать правоохранители, усилия которых направлены на установление обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.

На столичном Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство в Результате происшествия никто не пострадал. На месте... Опубликовано Полиция Киева Воскресенье, 9 августа 2020 года.

Напомним, 6 августа В Луганской области возле газопровода обнаружили взрывное устройство.