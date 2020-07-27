Часть Киева осталась без света и воды

Остановились троллейбусы, не работают светофоры, нет света и на двух станциях метро

Остановились троллейбусы, не работают светофоры, нет света и на двух станциях метро

Фото: Информатор

Из-за аварии на ТЭЦ-5 часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов остались без электроснабжения, а некоторые потребители еще и без водоснабжения.

Об этом пишет RegioNews.

Электроснабжение исчезло около 19:00. В Голосеевском районе свет пропал и через 10 минут появился. Однако части Шевченковского, Печерского и Соломенского районов по состоянию на 19:25 обесточены.

Жители Позняков также сообщили, что у них был скачок напряжения. На пару минут свет пропал, но появился. На Березняках свет пропадал дважды.

В ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали из здания.

На станциях столичного метрополитена "Дружбы народов" и "Печерская" также исчезло электроснабжение. В ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света эвакуировали людей Об этом пишет Telegram-канал "Киев сейчас". Отмечается, что люди выходят со станций наружу.

Пользователи тем временем выкладывают фото дыма над ТЭЦ.

Напомним, несколько часов назад в Ивано-Франковске из-за дождей произошло подтопление улиц города.