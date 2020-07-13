У морському порту Миколаєва стався витік рослинної олії в море

Від рослинної олії очищено 400 квадратних метрів акваторії

Від рослинної олії очищено 400 квадратних метрів акваторії

Фото: portnikolaev.com

У Миколаївському морському порту стався розлив олії під час вантажних робіт приватним портовим оператором. Було пошкоджено трубопровід на терміналі для перевантаження наливних вантажів, що належить ТОВ "Евері".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на адміністрацію Миколаївського морського порту.

Оперативно встановлено бонові загородження, за допомогою яких було локалізовано забруднення, що в свою чергу не дозволило поширитися рослинній олії в акваторії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в роботу було запущено спеціалізоване судно МНМС-101, завдяки чому від рослинної олії очищено 400 кв. м акваторії.

Як повідомив у Facebook голова Державної екологічної служби (ДЕІ) Андрій Мальований, в місці забруднення були відібрані проби води для визначення впливу розливу олії на навколишнє природне середовище.

ДЕІ відібрала проби води для дослідження характеру забруднення та розрахунку завданих збитків", - написав він.

Раніше повідомлялось, що Державна екологічна інспекція України в Одеській області провела попередні розрахунки орієнтовного розміру збитків внаслідок аварії нафтового танкера "Делфі" поблизу одеських пляжів.