Посилення карантину: у МОЗ допускають закриття українських курортів

Обмеження можуть торкнутися Одеських курортів

Обмеження можуть торкнутися Одеських курортів

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У зв'язку із зростанням кількості хворих коронавірусом, а також збільшенням кількості зайнятих лікарняних ліжок пацієнтами з COVID-19 Кабмін може ввести додаткові обмеження щодо курортів.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "1+1".

За словами міністра, в деяких областях різко зросла кількість зайнятих ліжок пацієнтами з COVID-19. На Закарпатті цей показник становить 71%, у Волинській області - 56%, до 50% - у Рівненській, Вінницькій, Львівській областях та в Києві.

І тому ми не виключаємо, що можемо вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ прогнозує новий спалах захворювання в Одесі.