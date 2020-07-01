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01 липня 2020, 09:17 18

Посилення карантину: у МОЗ допускають закриття українських курортів

01 липня 2020, 09:17 18
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Обмеження можуть торкнутися Одеських курортів
Обмеження можуть торкнутися Одеських курортів
Фото: з відкритих джерел
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У зв'язку із зростанням кількості хворих коронавірусом, а також збільшенням кількості зайнятих лікарняних ліжок пацієнтами з COVID-19 Кабмін може ввести додаткові обмеження щодо курортів.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "1+1".

За словами міністра, в деяких областях різко зросла кількість зайнятих ліжок пацієнтами з COVID-19. На Закарпатті цей показник становить 71%, у Волинській області - 56%, до 50% - у Рівненській, Вінницькій, Львівській областях та в Києві.

І тому ми не виключаємо, що можемо вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ прогнозує новий спалах захворювання в Одесі.

коронавірус карантин море Максим Степанов область Обмеження
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