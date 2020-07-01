Посилення карантину: у МОЗ допускають закриття українських курортів
Обмеження можуть торкнутися Одеських курортів
Обмеження можуть торкнутися Одеських курортів
У зв'язку із зростанням кількості хворих коронавірусом, а також збільшенням кількості зайнятих лікарняних ліжок пацієнтами з COVID-19 Кабмін може ввести додаткові обмеження щодо курортів.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "1+1".
За словами міністра, в деяких областях різко зросла кількість зайнятих ліжок пацієнтами з COVID-19. На Закарпатті цей показник становить 71%, у Волинській області - 56%, до 50% - у Рівненській, Вінницькій, Львівській областях та в Києві.
І тому ми не виключаємо, що можемо вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус", - заявив Степанов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ прогнозує новий спалах захворювання в Одесі.
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