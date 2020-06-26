Вибух у багатоповерхівці Києва: у МВС назвали основну версію події

Поки нікому не повідомили про підозру

Поки нікому не повідомили про підозру

Фото: з відкритих джерел

Вибух у багатоповерховому будинку на Позняках в Києві міг статися через недотримання технології повірки лічильників. На даний момент, це основна версія слідства.

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі "Право на владу".

Основна версія, за якою працює прокуратура разом з поліцією - це перевірка дотримання технологій провірки лічильників співробітниками компанії "Київгоргаз". Дійсно, до цього страшного вибуху, який призвів до 5 жертв, були повірки лічильників", - сказав Геращенко.

За словами заступника глави МВС, лічильники знімалися, замінювалися на спеціальні трубочки, і були повідомлення свідків, що був запах газу.

Він зазначив, що поки в цій справі немає пред'явлених підозр ні одній людині.

За його словами, якщо справді буде достатньо підстав вважати, що вибух викликали непрофесійні дії працівників "Київгоргаза", то можуть бути позови в суд і компенсації всіх витрат, які понесли жителі цього будинку і держава.

Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів. Загинуло 5 осіб.

Напередодні президент України Володимир Зеленський роздав постраждалим ключі від нових квартир.