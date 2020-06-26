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26 июня 2020, 09:32

Взрыв в многоэтажке Киева: в МВД назвали основную версию происшествия

26 июня 2020, 09:32
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Пока никому не сообщили о подозрении
Пока никому не сообщили о подозрении
Фото: из открытых источников
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Взрыв в многоэтажном доме на Позняках в Киеве мог произойти по причине несоблюдения технологии поверки счетчиков. На данный момент, это основная версия следствия.

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире "Право на власть".

Основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий проверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз". Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к 5 жертвам, были поверки счетчиков", - сказал Геращенко.

По словам замглавы МВД, счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения свидетелей, что был запах газа.

Он отметил, что пока в этом деле нет предъявленных подозрений ни одному человеку.

По его словам, если действительно будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали непрофессиональные действия сотрудников "Киевгоргаза", то могут быть иски в суд и компенсации всех затрат, которые понесли жители этого дома и государство.

Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей. Погибло 5 человек.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский раздал пострадавшим ключи от новых квартир.

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