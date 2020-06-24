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24 червня 2020, 18:10 8

Стало відомо, коли київські кінотеатри відновлять роботу

24 червня 2020, 18:10 8
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Кінотеатри збираються відкрити свої двері для киян вже 2 липня
Кінотеатри збираються відкрити свої двері для киян вже 2 липня
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Столичні кінотеатри відновлять свою роботу на початку наступного місяця, 2 липня.

Про це Радіо Свобода заявив генеральний директор мережі Multiplex Роман Романчук, передає RegioNews.

Відомо також, що відкриються кінотеатри мережі "Планета Кіно" та кінотеатр "Жовтень".

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в Києві дозволили роботу ресторанів і кафе, басейнів, кінотеатрів і театрів, але з обмеженнями.

Київ карантин COVID-19 кінотеатри Обмеження
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