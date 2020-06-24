Стало відомо, коли київські кінотеатри відновлять роботу
Кінотеатри збираються відкрити свої двері для киян вже 2 липня
Кінотеатри збираються відкрити свої двері для киян вже 2 липня
Столичні кінотеатри відновлять свою роботу на початку наступного місяця, 2 липня.
Про це Радіо Свобода заявив генеральний директор мережі Multiplex Роман Романчук, передає RegioNews.
Відомо також, що відкриються кінотеатри мережі "Планета Кіно" та кінотеатр "Жовтень".
Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в Києві дозволили роботу ресторанів і кафе, басейнів, кінотеатрів і театрів, але з обмеженнями.
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