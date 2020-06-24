Стало відомо, коли київські кінотеатри відновлять роботу

Кінотеатри збираються відкрити свої двері для киян вже 2 липня

Кінотеатри збираються відкрити свої двері для киян вже 2 липня

Столичні кінотеатри відновлять свою роботу на початку наступного місяця, 2 липня.

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