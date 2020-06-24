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24 июня 2020, 18:10 5

Стало известно, когда киевские кинотеатры возобновят работу

24 июня 2020, 18:10 5
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Кинотеатры собираются открыть свои двери для киевлян уже 2 июля
Кинотеатры собираются открыть свои двери для киевлян уже 2 июля
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Столичные кинотеатры возобновят свою работу в начале следующего месяца, 2 июля.

Об этом Радио Свобода заявил генеральный директор сети Multiplex Роман Романчук, передает RegioNews.

Известно также, что откроются кинотеатры сети "Планета Кино".и кинотеатр "Жовтень".

Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве разрешили работу ресторанов и кафе, бассейнов, кинотеатров и театров, но с ограничениями.

Киев карантин COVID-19 кинотеатры Ограничение
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