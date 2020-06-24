Стало известно, когда киевские кинотеатры возобновят работу

Кинотеатры собираются открыть свои двери для киевлян уже 2 июля

Кинотеатры собираются открыть свои двери для киевлян уже 2 июля

Столичные кинотеатры возобновят свою работу в начале следующего месяца, 2 июля.

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