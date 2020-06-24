Стало известно, когда киевские кинотеатры возобновят работу
Кинотеатры собираются открыть свои двери для киевлян уже 2 июля
Кинотеатры собираются открыть свои двери для киевлян уже 2 июля
Столичные кинотеатры возобновят свою работу в начале следующего месяца, 2 июля.
Об этом Радио Свобода заявил генеральный директор сети Multiplex Роман Романчук, передает RegioNews.
Известно также, что откроются кинотеатры сети "Планета Кино".и кинотеатр "Жовтень".
Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве разрешили работу ресторанов и кафе, бассейнов, кинотеатров и театров, но с ограничениями.
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