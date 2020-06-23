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В Киеве пресекли деятельность группы пророссийских пропагандистов
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23 июня 2020, 14:07 9

В Киеве пресекли деятельность группы пророссийских пропагандистов

23 июня 2020, 14:07 9
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Деятельность пророссийской группировки, которая призывала к нарушению территориальной целостности нашей страны, прекратила Служба безопасности Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, пропагандисты, один из которых имеет российский паспорт, снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни.

Злоумышленники, в частности, агитировали за нарушение государственных границ и создания на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Также установлено, что злоумышленники часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах.

Экспертиза показала, что снятые злоумышленниками видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Во время следственных действий по местам жительства и временного пребывания участников группы правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты о антигосударственные информационные кампании, деньги, предоставленные спонсорами из РФ, носители информации и запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили о подозрении организатору группы и его подельнику.

Продолжаются следственные действия. Проверяется информация о возможной причастности отдельных российских политсил и общественных организаций к финансированию антиукраинских пропагандистских акций.

Напомним, 17 июня в Украине разоблачили группировку неонацистов во главе с гражданином РФ .

СБУ Киев уголовное дело сепаратизм банда
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