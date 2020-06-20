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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 червня 2020, 14:47 6

У "Слузі народу" розповіли, коли назвуть ім'я кандидата в мери Києва

20 червня 2020, 14:47 6
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Партія хоче знайти і висунути кандидатом "хорошого менеджера"
Партія хоче знайти і висунути кандидатом "хорошого менеджера"
Фото: "Слуга народу"
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Правляча партія "Слуга народу" оголосить ім'я свого кандидата в мери Києва через кілька тижнів.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

За його словами, у партії ще проводять зустрічі із президентом всіх ймовірних кандидатів від "Слуги народу".

Ми провели перші соціологічні дослідження, на які будуть орієнтуватися так звані внутрішньофракційні праймеріз. Я думаю, що через декілька тижнів ми вже вийдемо з кандидатом", - сказав Тимошенко.

Він також додав, що партія хоче висунути кандидата, який складе гідну конкуренцію Віталію Кличку, і "Слуги народу" шукають кандидата, який є "хорошим менеджером".

Все рухається в Києві не такими темпами, як надходження до бюджету. Куди ці гроші діваються. Тому потрібен хороший менеджер, який буде вкладати і в інфраструктуру міста, і в ті потреби, які є в місті", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, 19 червня у Києві презентували політичну партію мерів "ПРОПОЗИІЯ", також відбувся брифінг засновників нової політичної сили.

Київ Слуга народа Кирило Тимошенко Місцеві вибори Кандидат
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