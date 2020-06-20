У "Слузі народу" розповіли, коли назвуть ім'я кандидата в мери Києва

Партія хоче знайти і висунути кандидатом "хорошого менеджера"

Партія хоче знайти і висунути кандидатом "хорошого менеджера"

Фото: "Слуга народу"

Правляча партія "Слуга народу" оголосить ім'я свого кандидата в мери Києва через кілька тижнів.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

За його словами, у партії ще проводять зустрічі із президентом всіх ймовірних кандидатів від "Слуги народу".

Ми провели перші соціологічні дослідження, на які будуть орієнтуватися так звані внутрішньофракційні праймеріз. Я думаю, що через декілька тижнів ми вже вийдемо з кандидатом", - сказав Тимошенко.

Він також додав, що партія хоче висунути кандидата, який складе гідну конкуренцію Віталію Кличку, і "Слуги народу" шукають кандидата, який є "хорошим менеджером".

Все рухається в Києві не такими темпами, як надходження до бюджету. Куди ці гроші діваються. Тому потрібен хороший менеджер, який буде вкладати і в інфраструктуру міста, і в ті потреби, які є в місті", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, 19 червня у Києві презентували політичну партію мерів "ПРОПОЗИІЯ", також відбувся брифінг засновників нової політичної сили.