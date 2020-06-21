Взрыв в многоэтажке Киева: на место происшествия приехали Кличко и Аваков (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Министр внутренних дел и мэр Киева срочно выехали на Позняки на место утренней трагедии. Там продолжают работать спасатели, полиция и Нацгвардия.
По информации Управления по вопросам гражданской защиты КГГА, по уточненным данным, взрыв произошел в 10:07 в 10-ти этажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой, 1/5.
В результате взрыва повреждены балконы и комнаты с 5 до 9 этажей включительно.
По информации спасателей, в 10:47 обнаружили погибшего под плитой. В ГСЧС уточнили, что под завалами предварительно находится еще один челокев, однако достать его пока невозможно.
Взрыв в многоквартирном доме на Позняках: вживую с места происшествия
Взрыв в многоквартирном доме на Позняках: вживую с места происшествияОпубликовано 5 канал Воскресенье, 21 июня 2020 г.
По состоянию на 12:00 эвакуирован 21 человек. Из-под завалов достали 3 человек, они находятся в больнице, о состоянии их здоровья пока неизвестно.
Сейчас ищут еще шестерых жителей дома. Проводятся работы по дальнейшей эвакуации жильцов дома.
Информация о пострадавших и погибших уточняется.
На месте работает 18 единиц техники, более 100 человек личного состава ГСЧС и КАРС.
Причины происшествия выясняются.
Также сообщается, что в ближайшее время начнут отселение жильцов всего дома в пансионат под Киевом.