У Києві затримали родича чиновника КМДА на хабарі у $15 тисяч
Служба безпеки України затримала на хабарі родича чиновника Київської міської державної адміністрації. Він пропонував за 15 тисяч доларів вирішити "питання" оренди землі в столиці.
Як передає RegioNews, про це повідомили в СБУ.
Затриманий вимагав від бізнесмена $15 тисяч за допомогу у поновленні договору оренди земельної ділянки комерційного призначення у Голосіївському районі.
Як вважає слідство, для проведення операції зловмисник залучив свого родича, який працює на керівній посаді в КМДА.
Правоохоронці задокументували отримання першої частини хабара в розмірі $5000. Пізніше спецслужби затримали зловмисника під час отримання другого "траншу" у $10 тисяч.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині за отримання хабара затримали начальника сектора кримінальної поліції.