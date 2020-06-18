У Києві затримали родича чиновника КМДА на хабарі у $15 тисяч

Він пропонував вирішити "земельні питання" в столиці

Він пропонував вирішити "земельні питання" в столиці

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала на хабарі родича чиновника Київської міської державної адміністрації. Він пропонував за 15 тисяч доларів вирішити "питання" оренди землі в столиці.

Як передає RegioNews, про це повідомили в СБУ.

Затриманий вимагав від бізнесмена $15 тисяч за допомогу у поновленні договору оренди земельної ділянки комерційного призначення у Голосіївському районі.

Як вважає слідство, для проведення операції зловмисник залучив свого родича, який працює на керівній посаді в КМДА.

Правоохоронці задокументували отримання першої частини хабара в розмірі $5000. Пізніше спецслужби затримали зловмисника під час отримання другого "траншу" у $10 тисяч.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині за отримання хабара затримали начальника сектора кримінальної поліції.