В Киеве изменят правила льготного проезда в общественном транспорте

Власти называют такие меры вынужденными

Власти называют такие меры вынужденными

Фото: flickr

В Киеве с 1 июля планируют изменить условия льготного проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает RegioNews.

По его словам, проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда, будет осуществляться на общих основаниях, при условии регистрации электронного билета.

Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека", - сообщил Кличко.

Он добавил, что пассажиры, которые не зарегистрированы в Киеве, должны сохранить билет и обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

По словам мэра города, такие шаги являются вынужденными, и вызваны тем, что услуги льготного проезда лиц, которые не зарегистрированы в Киеве, столичным перевозчикам из бюджета не компенсируют.

Пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по карте киевлянина", - добавил Кличко.

Напомним, Кабмин разрешил с 15 июня возобновить деятельность пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении.