У Києві запрацювала система відеофіксацій порушень ПДР - є перший оштрафований

Перший штраф зафіксували в першу ж хвилину роботи системи

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Перший штраф зафіксували в першу ж хвилину роботи системи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Історично першим офіційно зафіксованим порушником швидкісного режиму, став автомобіль Audi Q7, який рухався по Чоколівському бульвару в 00:01 хвилину зі швидкістю 75 кілометрів на годину при дозволеному швидкісному режимі на цій магістралі - до 70 кілометрів на годину".

Відзначається, що тепер власник Audi Q7 на свою адресу реєстрації отримав лист з повідомленням про правопорушення. В листі буде QR-код, перейшовши за яким можна буде подивитися відео з місцем і часом події і з інформацією про суть події.

Штраф за перевищення швидкості - 255 гривень, однак, якщо сплатити штраф протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, то його сума складе 127,5 гривень.

Якщо штраф залишити без оплати - порушником займеться Виконавча служба Міністерства юстиції. Якщо порушник не згідний з обвинуваченням, він може звернутися в Департамент патрульної поліції або до суду.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про правила техогляду автомобілів.