В Киеве заработала система видеофиксаций нарушений ПДД - есть первый оштрафованный

Первый штраф зафиксировали в первую же минуту работы системы

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Первый штраф зафиксировали в первую же минуту работы системы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Антона Геращенко.

"Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час".

Отмечается, что теперь владелец Audi Q7 на свой адрес регистрации получил письмо с сообщением о правонарушении. В письме будет QR-код, перейдя по которому, можно будет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.

Штраф за превышение скорости - 255 гривен, однако, если оплатить штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен.

Если штраф оставить без оплаты - нарушителем займется Исполнительная служба Министерства юстиции. Если нарушитель не согласен с обвинением, он может обратится в Департамент патрульной полиции или в суд.

Напомним, Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей.