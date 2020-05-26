Протести під Київрадою: від Кличка вимагають реакції на забудову зеленої зони

Активісти виступили проти знищення Протасового Яру на Солом'янці

Фото: LB.ua

Активісти виступили проти знищення Протасового Яру на Солом'янці

Біля Київської міської ради пройшов мітинг близько трьох десятків активістів. На мітингу вони висловилися проти забудови Протасового Яру на Солом'янці і закликали повернути яру статус "зеленої зони".

Про це повідомляє LB.ua, передає RegioNews.

Протести проти забудови Протасового Яру тривають з весни 2019 року, коли жителі побачили вирубку лісу і будівництво бетонного паркану. Забудовник - дніпровська компанія "Дайтона Груп". Проект передбачає будівництво висоток на місці зеленої зони.

Активісти закликали Київраду проголосувати за зміну цільового призначення земельних ділянок, де збираються будувати, на "зелену зону". Також вони вимагають скасувати згоду на продовження оренди земельної ділянки в Протасовому Яру компанією "Бору" до 2022 року і публічно заявити, що Київрада не давала згоди на суборенду ділянки "Дайтона Груп".

"Публічна позиція Віталія Кличка і перераховані вище рішення Київради, в разі їх прийняття, стануть першим блоком вирішення проблем Протасового Яру, які накопичувалися в ньому з 2001 року за сприяння колишніх міських голів і мовчазної згоди нинішнього", - йдеться в анонсі заходу.

У перспективі, на думку учасників протесту, необхідно внести зміни в проект Генерального плану Києва до 2025 року та включити 30 гектарів Протасового Яру зеленою зоною в історичний ареал міста Києва.

Нагадаємо, в Україні пройшла акція протесту "Стоп реванш!".