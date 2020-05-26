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26 мая 2020, 15:41 5

Протеты под Киеврадой: от Кличка потребовали реакции на застройку зеленой зоны

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26 мая 2020, 15:41 5
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Активисты выступили против уничтожения Протасова Яра на Соломенке
Фото: LB.ua
Активисты выступили против уничтожения Протасова Яра на Соломенке

Возле Киевского городского совета прошел митинг около трех десятков активистов. На митинге они высказались против застройки Протасова Яра на Соломенке и призвали вернуть яру статус "зеленой зоны".

Об этом сообщает LB.ua, передает RegioNews.

Протесты против застройки Протасова Яра продолжаются с весны 2019 года, когда жители увидели вырубку леса и строительство бетонного забора. Застройщик - днепровская компания "Дайтона Груп". Проект предусматривает строительство высоток на месте зеленой зоны.

Активисты призвали Киевсовет проголосовать за изменение целевого назначения земучастков, где собираются строить, на "зеленую зону". Также они требуют отменить согласие на продление аренды земельного участка в Протасовом Яру компанией "Бора" до 2022 года и публично заявить, что Киевсовет не давал согласия на субаренду участка "Дайтоной Груп".

"Публичная позиция Виталия Кличко и вышеперечисленные решения Киевсовета, в случае их принятия, станут первым блоком решения проблем Протасова Яра, которые накапливались в нем с 2001 года при содействии бывших городских голов и молчаливого согласия нынешнего", - говорится в анонсе мероприятия.

В перспективе, по мнению участников протеста, необходимо внести изменения в проект Генерального плана Киева до 2025 года и включить 30 гектаров Протасова Яра зеленой зоной в исторический ареал города Киева.

Напомним, в Украине прошла акция протеста "Стоп реванш!".


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