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23 травня 2020, 15:04 46

Біля офісу Медведчука у Києві пролунав вибух

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23 травня 2020, 15:04 46
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Поліція встигла затримати двох хуліганів
Фото: PavlovskyNews
Поліція встигла затримати двох хуліганів

У Києві біля офісу глави партії «Опозиційна платформа - За життя», нардепа Віктора Медведчука стався вибух.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення очевидців.

За словами перехожих, спочатку були чутні націоналістичні гасла, потім вибух. Поліція встигла затримати двох активістів. Інші кидали фаєри, змогли втекти.

За даними ЗМІ, в акції беруть участь представники Нацкорпуса. Вони вимагали від Мін'юсту звернутися з позовом до суду за фактом вчинення партією ОПЗЖ державної зради.

На асфальті біля входу видно написи "ОПЗЖ = Росія". Відбуваються сутички з поліцією.

За словами прессекретаря Медведчука Олега Бабаніна, є потерпілі від даної акції.

Там проходила акція, там багато чого було. Ми зараз готуємо заяву... Є потерпілі", — заявив він, не вказавши, про скількох потерпілих йдеться.

Напередодні, керівника Харківської організації "ОПЗЖ" облили зеленкою. Інцидент стався під час протестів медиків

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі посеред вулиці застрелили ветерана АТО. Серед підозрюваних в скоєнні вбивства четверо неповнолітніх у віці 15-17 років.


Київ вибух хуліганство депутат
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