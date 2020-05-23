Возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв

Полиция успела задержать двоих хулиганов

Фото: PavlovskyNews

Полиция успела задержать двоих хулиганов

В Киеве возле офиса главы партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», нардепа Виктора Медведчука произошёл взрыв.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщения очевидцев.

По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв. Полиция успела задержать двоих активистов. Остальные, бросая файеры, смогли убежать.

По данным СМИ, в акции участвуют представители Нацкорпуса. Они требовали от Минюста обратиться с иском в суд по факту совершения партией ОПЗЖ государственной измены.

На асфальте возле входа видно надписи "ОПЗЖ = Россия". Происходят стычки с полицией.

По словам пресс-секретаря Медведчука Олега Бабанина, есть пострадавшие от данной акции.

Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление... Есть пострадавшие", - заявил он, не указав, о скольких пострадавших идет.

Накануне, руководителя Харьковской организации "ОПЗЖ" облили зеленкой. Инцидент произошел во время протестов медиков

Напомним, ранее сообщалось, что ночью посреди улицы застрелили ветерана АТО. Среди подозреваемых в совершении убийства четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет.