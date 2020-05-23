У Вишгороді посеред вулиці застрелили ветерана АТО

Серед підозрюваних у скоєнні вбивства четверо неповнолітніх у віці 15-17 років

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Серед підозрюваних у скоєнні вбивства четверо неповнолітніх у віці 15-17 років

Вночі на 23 травня у Вишгороді був убитий ветеран АТО з батальйону "Айдар". Поліція вже затримала підозрюваних, які виявилися підлітками 15-17 років.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції України.

Сутичка між групою молодих людей і двома дорослими чоловіками стався близько 3 години ночі.

Під час бійки один з компанії, де були неповнолітні, помітив у свого супротивника зброю в сумці. Вихопив її та зробив прицільний постріл в нього. В цей час один з компанії стрілка щосили вдарив іншого чоловіка, який втратив свідомість. Після чого нападники зникли у невідомому напрямку.

Прийшовши в себе, травмований чоловік викликав поліцію. Від отриманого вогнепального поранення 45-річний житель Вишгорода помер на місці події. Його тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Загиблий - ветеран АТО з батальйону "Айдар" - Корнієнко Ігор Михайлович, псевдо "Корні".

Поліції вдалося розшукати та затримати всіх учасників інциденту. Ними виявилися четверо неповнолітніх у віці 15-17 років, і один 19-річний хлопець.

За даним фактом порушено дві кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 і за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Зараз слідчі поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури затриманому неповнолітньому оголошено про підозру за вчинення умисного вбивства.

Нагадаємо, раніше слідство встановило організатора вбивства добровольця Аміни Окуєвої: про підозру повідомили росіянину.