В Киеве для дезинфекции улиц решили использовать беспилотники

Это поможет минимизировать контакт людей с местами попадания вируса

pixabay.com

Это поможет минимизировать контакт людей с местами попадания вируса

Для дезинфекции городских объектов будут использовать дроны, которые обычно используют для нанесения пестицидов в сельском хозяйстве.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал на брифинге, передает RegioNews.

"Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. А сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе. Для этого мы используем беспилотники украинской компании DroneUA, которая предоставляет их бесплатно", - заявил Кличко.

По его словам, такой способ эффективнее покрывает площадь обработки и экономит время на нее, а также минимизирует вероятность заражения сотрудников коммунальных служб коронавирусом.

Отмечается, что один дрон может заменить 50 наземных опрыскивателей ранцевого типа.

Кличко напомнил, что коммунальные предприятия продолжают мытье и дезинфекцию улиц столицы в усиленном режиме. А все обслуживающие организации, независимо от формы собственности, обязаны санитарно обрабатывать жилые дома.

Напомним, Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая, допустив ослабление режима.