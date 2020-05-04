В Киеве для дезинфекции улиц решили использовать беспилотники
Для дезинфекции городских объектов будут использовать дроны, которые обычно используют для нанесения пестицидов в сельском хозяйстве.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал на брифинге, передает RegioNews.
"Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. А сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе. Для этого мы используем беспилотники украинской компании DroneUA, которая предоставляет их бесплатно", - заявил Кличко.
По его словам, такой способ эффективнее покрывает площадь обработки и экономит время на нее, а также минимизирует вероятность заражения сотрудников коммунальных служб коронавирусом.
Отмечается, что один дрон может заменить 50 наземных опрыскивателей ранцевого типа.
Кличко напомнил, что коммунальные предприятия продолжают мытье и дезинфекцию улиц столицы в усиленном режиме. А все обслуживающие организации, независимо от формы собственности, обязаны санитарно обрабатывать жилые дома.
Напомним, Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая, допустив ослабление режима.
- 16:32 04 мая В Винницкой области из церкви похитили иконы XIX века
- 16:29 04 мая 11-тый пациент умер от СOVID-19 на Закарпатье
- 16:14 04 мая Нацбанк: ожидания бизнеса ухудшились
- 16:10 04 мая Юлия Тимошенко стала долларовой миллионершей
- 15:54 04 мая В Киеве для дезинфекции улиц решили использовать беспилотники
- 15:37 04 мая Под Киевом на карантин закрыли районную больницу
- 14:40 04 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 15:36 28 апреля На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы
- 15:07 28 апреля Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 12:50 27 апреля Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского