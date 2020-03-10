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10 марта 2020, 18:39 1

Киевские хакеры за год украли с банковских счетов 30 миллионов гривен

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10 марта 2020, 18:39 1
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СБУ разоблачила группировку хакеров, которые похищали средства с банковских счетов в Украине и за рубежом
СБУ разоблачила группировку хакеров, которые похищали средства с банковских счетов в Украине и за рубежом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленники проявляли уязвимости в системе электронного платежного документооборота банков и незаконно переводили деньги клиентов на счета подставных лиц или переводили в криптовалюту. Для осуществления незаконных операций в интернете злоумышленники создали бот-сеть из инфицированных компьютеров.

Таким образом участники группировки похищали со счетов банковских учреждений в среднем 30 миллионов гривен в год.

Во время проведения 10 обысков в Киеве и области, а также во Львове, правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, которые использовали члены группировки во время противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигурантам производства о подозрении.

В случае доказательства вины, им грозит наказание до 6 лет лишения свободы.


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