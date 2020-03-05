У Києві ліквідували call-центр, який обдурював людей по всьому світу
Про це повідомляє Нацполіція України, пише RegioNews.
Кіберполіція встановила, що шахраї створили на території України фіктивні Інтернет-майданчики, що були замасковані під трейдингові платформи, на яких нібито проводилися фінансові аукціони. Головний офіс вони розмістили у Києві, який функціонував як call-центр. Працівники дзвонили громадянам і спонукали їх вкладати кошти.
За допомогою графіків на власних платформах зловмисники імітували проведення торгів. Таким чином вони візуалізували отримання прибутку або втрату вкладень. Насправді на платформі жодних операцій на міжбанку не проводилося, а гроші привласнювали шахраї.
Кіберполіція провела обшук в офісі компанії. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, документацію та чорнові записи.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, причетні до протиправної діяльності. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.
Нагадаємо, що журналісти вже писали про те, що київська компанія причетна до афери з видурювання грошей у людей по всьому світу.
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